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人頭網咖欠稅215萬不繳 電腦設備遭查封

法務部行政執行署新北分署查封人頭網咖的50組電腦設備。（法務部行政執行署新北分署提供）

2017-01-20  22:32

〔記者陳慰慈／新北報導〕法務部行政執行署新北分署去年11月22日首度展開掃蕩「人頭商號」逃漏稅查封行動，今天又配合行政執行署全國13個分署，再度聯手發動第二波掃蕩查封行動，一家人頭網咖積欠了215萬餘元稅款，新北分署於是將店內電腦設備50組全部查封，如實際負責人近期內不繳清欠稅，新北分署將於2月7日下午3時進行拍賣，以用來清償所積欠的稅金。

新北分署今天的聯合掃蕩查封對象包含人頭網咖、人頭餐飲店、人頭服飾店等，一家位於中和地區的人頭網咖，找了一個毒品前科累累的余姓受刑人，登記為人頭負責人，欠了215萬餘元稅款不繳，新北分署於是將店內電腦設備全部查封，並載回分署保管，逼使實際負責人出面處理欠稅。

而另有2家販售機能服飾的商號負責人，欠了35萬餘元的稅款，深怕過年前夕，店內服飾一旦被查封，無法經營作生意，痛失賺錢良機，只好乖乖先繳納半數金額，餘額過年前繳清，才躲過被查封的命運。此外，查封的物品，除現金2萬6千餘元外，還有各式酒品750餘瓶（罐）。

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