與民共舞 蘆洲警跳小雞舞宣導反詐騙

2017-01-20 22:17

〔記者王宣晴／新北報導〕年節將近，新北市蘆洲警分局到八里樂山教養院進行犯罪預防宣導，為加深院生印象，特地編排小雞舞，將反詐騙、防竊、防搶融入表演中，警員穿上金雞裝，與院生一同起舞。

八里樂山教養院收容13到60歲領有身心障礙手冊的智能障礙者，蘆洲警分局趁教養院舉辦望年會時前來宣導，結合平時警員受理過的竊盜、詐騙案件，編排俏皮輕快的舞蹈，院生們也站起與警員共舞同歡，分局長也提供加菜金，讓警員與樂山教養院一起過個好年。