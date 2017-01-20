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與民共舞 蘆洲警跳小雞舞宣導反詐騙

2017-01-20  22:17

〔記者王宣晴／新北報導〕年節將近，新北市蘆洲警分局到八里樂山教養院進行犯罪預防宣導，為加深院生印象，特地編排小雞舞，將反詐騙、防竊、防搶融入表演中，警員穿上金雞裝，與院生一同起舞。

八里樂山教養院收容13到60歲領有身心障礙手冊的智能障礙者，蘆洲警分局趁教養院舉辦望年會時前來宣導，結合平時警員受理過的竊盜、詐騙案件，編排俏皮輕快的舞蹈，院生們也站起與警員共舞同歡，分局長也提供加菜金，讓警員與樂山教養院一起過個好年。

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  • 蘆洲警方昨在八里樂山教養院透過小雞舞進行犯罪預防宣導。（記者王宣晴翻攝）

    蘆洲警方昨在八里樂山教養院透過小雞舞進行犯罪預防宣導。（記者王宣晴翻攝）

  • 蘆洲警方昨在八里樂山教養院透過小雞舞進行犯罪預防宣導。（記者王宣晴翻攝）

    蘆洲警方昨在八里樂山教養院透過小雞舞進行犯罪預防宣導。（記者王宣晴翻攝）

  • 蘆洲警方昨在八里樂山教養院透過小雞舞進行犯罪預防宣導。（記者王宣晴翻攝）

    蘆洲警方昨在八里樂山教養院透過小雞舞進行犯罪預防宣導。（記者王宣晴翻攝）

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標題：與民共舞 蘆洲警跳小雞舞宣導反詐騙


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