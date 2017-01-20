車燈大廠帝寶 鹿港千坪舊倉大火
2017-01-20 21:28
帝寶車燈，位於彰化縣鹿港鎮洋仔厝溪北岸的舊廠倉庫今晚8時許起火。（記者劉曉欣翻攝）
〔記者劉曉欣／彰化報導〕國內車燈大廠的帝寶車燈，位於彰化縣鹿港鎮洋仔厝溪北岸的舊廠倉庫今晚8時許起火，彰化縣消防局出動26輛消防車、40名消防人員，搶救1000坪廠房，目前無人員傷亡。
彰化消防局第三大隊副大隊長許炯揚表示，火勢在今天晚間9時44分獲得控制，起火原因調查中，由於現場存放塑膠原料物品，火勢一發不可收拾，人員仍在現場警戒中。
鹿港鎮長黃振彥立即趕到現場關心，黃振彥說，感謝消防人員全力出動，讓倉庫火勢有轉小，由於倉庫另一側有民宅，希望能夠及早完全撲滅，讓民眾在寒冬能夠安心入睡。
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由於現場存放塑膠原料物品，火勢一發不可收拾。（記者劉曉欣翻攝）
現場冒出濃煙。（記者劉曉欣翻攝）
從遠方就可見到熊熊大火。（記者劉曉欣翻攝）
大火的濃煙不斷。（民眾提供）
彰化縣消防局出動24輛消防車、40名消防人員，搶救1000坪廠房。（記者劉曉欣翻攝）
彰化縣消防局搶救中。（記者劉曉欣翻攝）
彰化縣消防人員佈線搶救。（記者劉曉欣翻攝）
車燈大廠帝寶，鹿港千坪舊倉大火。（民眾提供）
車燈大廠帝寶，鹿港千坪舊倉大火。（民眾提供）
車燈大廠帝寶，鹿港千坪舊倉大火。（民眾提供）
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