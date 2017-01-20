新春賀歲 北投警分局辦犯罪預防宣導活動

2017-01-20 20:33

［記者陳恩惠／台北報導］台北市北投警分局今天舉辦106年「舞獅新春賀歲贈春聯暨捐發票、健康捐血過新年」的犯罪預防宣導活動，由副分局長石明哲親自主持，活動由湖田國小舞獅團的熱鬧開場，吸引北投地區民眾踴躍出席，大師揮毫的名家春聯當場索取一空。

北投警方表示，鑑於春節將屆，活動除了邀請湖田國小舞獅團開場表演，還請來書法名家吳政源等6位大師現場揮毫，書寫春聯免費贈送民眾，另外，名作曲家周元老師以電子琴演奏知名樂曲，及千榕舞蹈團帶來的火熱表演，警方也於現場設有防竊（扒）、防搶、防詐騙、反毒打K等犯罪預防宣導等攤位。

今天的活動與北投區國稅局、健康服務中心及捐血中心合作，現場設立捐贈發票宣導攤位、乳房攝影X光車、子宮抹片檢查及捐血車，同時備有糕點茶水供民眾享用，不但達到防範犯罪宣傳的效果，也拉近了警民的距離！

北投分局表示，警方將於春節期間加強各項犯罪偵防作為以及提供各項為民服務，例如：協助維護民眾舉家外出住居安全維護工作、金融機構護鈔服務等，期望民眾能過個平安、順遂的好年！