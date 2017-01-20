| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
車燈大廠帝寶 鹿港千坪舊倉大火 科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力
 首頁 > 社會

新春賀歲 北投警分局辦犯罪預防宣導活動

2017-01-20  20:33

［記者陳恩惠／台北報導］台北市北投警分局今天舉辦106年「舞獅新春賀歲贈春聯暨捐發票、健康捐血過新年」的犯罪預防宣導活動，由副分局長石明哲親自主持，活動由湖田國小舞獅團的熱鬧開場，吸引北投地區民眾踴躍出席，大師揮毫的名家春聯當場索取一空。

北投警方表示，鑑於春節將屆，活動除了邀請湖田國小舞獅團開場表演，還請來書法名家吳政源等6位大師現場揮毫，書寫春聯免費贈送民眾，另外，名作曲家周元老師以電子琴演奏知名樂曲，及千榕舞蹈團帶來的火熱表演，警方也於現場設有防竊（扒）、防搶、防詐騙、反毒打K等犯罪預防宣導等攤位。

今天的活動與北投區國稅局、健康服務中心及捐血中心合作，現場設立捐贈發票宣導攤位、乳房攝影X光車、子宮抹片檢查及捐血車，同時備有糕點茶水供民眾享用，不但達到防範犯罪宣傳的效果，也拉近了警民的距離！

北投分局表示，警方將於春節期間加強各項犯罪偵防作為以及提供各項為民服務，例如：協助維護民眾舉家外出住居安全維護工作、金融機構護鈔服務等，期望民眾能過個平安、順遂的好年！

廣告
  • 湖田國小舞獅團的開場表演鬧熱滾滾。（記者陳恩惠翻攝）

    湖田國小舞獅團的開場表演鬧熱滾滾。（記者陳恩惠翻攝）

  • 6位書法名家大師當場揮毫贈春聯。（記者陳恩惠翻攝）

    6位書法名家大師當場揮毫贈春聯。（記者陳恩惠翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤豬肉卷八幡煮
總舖師✧圍爐好菜
過年的蘿蔔糕料理
年貨大街採購訣竅
轉寄

標題：新春賀歲 北投警分局辦犯罪預防宣導活動


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月20日‧星期五‧丙申年臘月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.