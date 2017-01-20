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檢方25日將傳喚朱姓小開 朱父：尊重司法調查

2017-01-20  20:12

〔記者周敏鴻／桃園報導〕台北地檢署調查W飯店郭姓女子猝死案，將於25日以嫌疑人身分傳喚「土豪哥」朱家龍，「土豪爸」永平工商董事長朱仁才晚間僅表示「尊重司法調查」，不願再多作回應。

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  • W飯店郭姓女子猝死案，檢方將於25日以嫌疑人身分傳喚「土豪哥」朱家龍。圖為朱父、永平工商董事長朱仁才（後排左四）。（資料照，記者周敏鴻攝）

    W飯店郭姓女子猝死案，檢方將於25日以嫌疑人身分傳喚「土豪哥」朱家龍。圖為朱父、永平工商董事長朱仁才（後排左四）。（資料照，記者周敏鴻攝）

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