檢方25日將傳喚朱姓小開 朱父：尊重司法調查
2017-01-20 20:12
〔記者周敏鴻／桃園報導〕台北地檢署調查W飯店郭姓女子猝死案，將於25日以嫌疑人身分傳喚「土豪哥」朱家龍，「土豪爸」永平工商董事長朱仁才晚間僅表示「尊重司法調查」，不願再多作回應。
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