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男子擁3把改造槍、118顆子彈被逮 2萬元交保

2017-01-20  20:02

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市警方接獲線報，民生北路一棟大樓12樓發出可疑爆炸聲響，疑有人擁槍自重，18日晚間8點全副武裝準備攻堅，開門時發現門未上鎖，警方不動聲色、魚貫而入屋內，只見王姓男子（32歲，有毒品等前科）獨坐客廳，突然見警方進門，還機警伸手到袋子欲拿槍反擊，警方迅速移動，一擁而上將他壓制逮捕，當場查獲3把改造手槍、118顆子彈，還有一擊發過彈殼、通槍條及擦槍油等。

警方昨上午依違反槍砲彈藥刀械管制條例，將王嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢察官複訊後，考量槍枝鑑定報告未出爐，未達5年以上重罪羈押要件，諭令交保2萬元。

警方調查，王嫌目前無業，供稱是別人拿槍來寄放在他租屋處，警方估計，一把槍市售約5萬元，而共查獲2把改造90手槍及1把改造92手槍，3把槍估價約15萬元。

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  • 警方在王某租屋處查獲3把改造手槍，以及118顆子彈。（記者王善嬿翻攝）

    警方在王某租屋處查獲3把改造手槍，以及118顆子彈。（記者王善嬿翻攝）

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標題：男子擁3把改造槍、118顆子彈被逮 2萬元交保


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