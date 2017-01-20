忠孝橋傳男子跳水 警消持續搜救中

2017-01-20 20:04

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重忠孝碼頭今天下午4時許傳出民眾跳水，警消接獲民眾報案，表示一名男子在水面載浮載沉求救。雙北消防人員派出大批人力救援，但仍未尋獲溺水者。

警消在現場搜索，發現在忠孝橋上發現一名51歲彭姓男子的身分證及物品，目前仍持續搜救中，並通知家屬前往指認，並釐清跳水原因。