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忠孝橋傳男子跳水 警消持續搜救中

2017-01-20  20:04

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重忠孝碼頭今天下午4時許傳出民眾跳水，警消接獲民眾報案，表示一名男子在水面載浮載沉求救。雙北消防人員派出大批人力救援，但仍未尋獲溺水者。

警消在現場搜索，發現在忠孝橋上發現一名51歲彭姓男子的身分證及物品，目前仍持續搜救中，並通知家屬前往指認，並釐清跳水原因。

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  • 警消在忠孝橋上發現疑似跳水者留下物品。（記者王宣晴翻攝）

    警消在忠孝橋上發現疑似跳水者留下物品。（記者王宣晴翻攝）

  • 警消在忠孝橋上發現疑似跳水者留下物品。（記者王宣晴翻攝）

    警消在忠孝橋上發現疑似跳水者留下物品。（記者王宣晴翻攝）

  • 疑似跳水者留下物品。（記者王宣晴翻攝）

    疑似跳水者留下物品。（記者王宣晴翻攝）

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