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不滿前妻結新歡 開槍嗆「弄死你」卻2度卡彈

2017-01-20  19:46

〔記者陳慰慈／新北報導〕47歲的鄭姓男子（在押中）不滿前妻與陳姓男子交往，兩人還一起工作、朝夕相處，憤而至兩人工作地點，持槍怒嗆前妻「要弄死你」，並打算開槍射擊前妻及陳男，不料二次扣下扳機都卡彈，只好改以槍托痛毆2人，鄭男2個兒子也跳出來幫爸爸毆打前後母跟陳男，新北地檢署今依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴鄭男，鄭男2個兒子則依傷害罪起訴。

去年12月12日下午，鄭男持改造手槍至前妻與陳男在新北市中和區工作地，闖入辦公室前，鄭男還先對空擊發1顆子彈，確認槍枝沒有故障，沒想到進到辦公室後，鄭男持槍頂住前妻太陽穴嗆「要弄死你」，扣下扳機卻卡彈，只好改以槍托痛毆前妻頭部。

陳男返回辦公室見狀欲阻止鄭男，反被鄭男持槍朝腹部開槍，不料竟二次卡彈，鄭男只好又改以槍托毆打陳男，鄭男2個兒子見爸爸與陳男發生衝突，跳出來幫父親解圍並加入毆打前後母、陳男戰局，造成鄭男前妻腦震盪、陳男顱骨、手掌骨折。

開庭時，鄭男坦承犯行，供稱改造手槍是他90年間在新北市某道具店花了4萬元購買的，鄭男2個兒子則說，知道爸爸要找去後母，但沒想到爸爸竟會開槍。

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  • 新北地檢署。（記者陳慰慈攝）

    新北地檢署。（記者陳慰慈攝）

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相關關鍵字： 傷害罪 改造手槍 槍砲彈藥刀械管制條例 殺人未遂 開槍射擊
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