20億支票險被兌現 桃園復興區農會主任涉監守自盜
2017-01-20 19:51
［記者謝武雄／桃園報導］聯邦銀行大園分行今天有5張復興區農會支票要兌現，由於總金額高達20億元，聯邦銀行照會復興區農會發現支票印鑑不符，聯邦銀行除查扣支票外，也通報桃園市政府；經調查，係農會信用部主任廖學麟挪用農會支票，廖學麟已於下午向警方投案。
農業局長郭承泉表示，市長鄭文燦獲悉後指示成立緊急事件處理小組，經調查發現，廖學麟於去年1月與某開發公司接洽，以開發復興區土地為由，將復興區農會11張未填金額的空白支票交給該公司。
復興區農會總幹事陳榮基說，農會的支票必須經過4個印章才能兌現，其中「農會章」、「信用部主任章」由信用部主任保管、「會計主任章」則由會計主任保管，最後是由他保管的「總幹事章」，廖學麟除在支票蓋上「農會章」、「信用部主任章」，還私自偷蓋會計主任的「會計主任章」，最後將蓋有三個章的支票交給該開發公司，該公司則盜刻「總幹事章」，將支票軋入聯邦銀行大園分行戶頭準備提領。
陳榮基說，廖學麟在農會工作20年，日常生活都很正常，有可能是被開發公司騙了。
郭承泉說，市府已經將全案通報中央主管機關（中央銀行、中央存款保險公司、農業金融局、全國農業金庫），初步認定廖學麟涉嫌圖利，構成違法行為，廖學麟下午自行前往大溪分局南雅派出所投案，復興區農會也於第一時間將廖學麟調離信用部主任職務，並將全案移送法辦。
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