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無照騎車載妹出遊 逆向撞車還冒名卸責

2017-01-20  19:54

［記者黃捷／台北報導］林姓男子前年12月載妹出遊淡水，途中跨越雙黃線超車，與對向吳姓機車騎士相撞。警方獲報前來處理時，林男因無照駕駛，擔心受罰，竟在現場簽下哥哥的名字。吳男出院後見林男無意賠償，提過失傷害告訴，發現到案被告竟是另一個人，這才發現林男企圖將肇事責任推給哥哥。

士林地方法院依過失傷害罪，判林男拘役59日，得易科罰金5萬9000元，另依偽造署押罪，判處4個月徒刑，得易科罰金12萬。

判決指出，林男在警方的交通事故記錄表、酒測記錄表上簽上哥哥的名字，但一直未主動與吳男商討賠償事宜，待車禍鑑定結果出爐，判定林男須負全部肇責，吳男便決定提告，並指認警方通知到案的人，不是當初騎車的林男，這才發現林男冒用哥哥名字。

林男身分被識破後，才趕緊向警方坦承犯行，企圖藉自首減輕刑責，但至法院開庭辯論終結前，都不積極談和解事宜，法官認定他心態至為可議，不予減刑。

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  • 判決示意圖。（資料照，記者張文川攝）

    判決示意圖。（資料照，記者張文川攝）

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相關關鍵字： 冒名 無照駕駛 超車 跨越雙黃線
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