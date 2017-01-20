假業務詐騙銀髮族賣靈骨塔 遭判刑4月

2017-01-20 19:37

［記者黃捷／台北報導］男子溫上格專挑持有靈骨塔物件的銀髮族長者進行詐騙，去年8月得知呂姓老翁欲出售手中的塔位，便佯裝成仲介人，向呂翁佯稱有客戶要購買，從他手中騙得14萬5000元管理費，並在收據上簽署假名，隨即避不見面。士林地方法院依偽造私文書罪，判溫男4個月徒刑，並沒收犯罪所得。

據了解，部分長者會預先買好靈骨塔，甚至一次購買多組，想要百年後仍與親人團聚，溫男便利用此心理，化名靈骨塔業務「游進萊」，刻意親近長者，遊說他們以高賣低買方式投資，再要求先繳管理費詐財。

判決指出，溫男去年8月3日向呂翁佯稱有客戶要購買靈骨塔位，只要先支付管理費，就可提高賣價，呂翁因此誤信繳交6萬元；溫男2天後又表示6萬元不足以支付費用，再從呂翁手中騙走8萬5000元，溫男雖有開立收據，但2次都簽假名「游進萊」。

呂翁繳付14萬5000元後，遲遲等不到消息，撥打溫男留下的「游進萊」名片手機，卻聯繫不上人，再打至名片上印製的公司求證，對方回應並無僱用「游進萊」這個人，才驚覺受騙，憤而報警。

溫男行為同時犯下「偽造私文書」及「詐欺得利罪」，但依刑法第55條規定，一行為觸犯數罪名者，應從一重處斷，法官審酌溫男有詐欺前科，卻不知警惕再犯，也未賠償呂翁損失，判他4個月徒刑，得易科罰金12萬。