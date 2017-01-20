| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
帝寶車燈鹿港舊廠倉庫起火 千坪廠房消防撲救中 科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力
 首頁 > 社會

假業務詐騙銀髮族賣靈骨塔 遭判刑4月

2017-01-20  19:37

［記者黃捷／台北報導］男子溫上格專挑持有靈骨塔物件的銀髮族長者進行詐騙，去年8月得知呂姓老翁欲出售手中的塔位，便佯裝成仲介人，向呂翁佯稱有客戶要購買，從他手中騙得14萬5000元管理費，並在收據上簽署假名，隨即避不見面。士林地方法院依偽造私文書罪，判溫男4個月徒刑，並沒收犯罪所得。

據了解，部分長者會預先買好靈骨塔，甚至一次購買多組，想要百年後仍與親人團聚，溫男便利用此心理，化名靈骨塔業務「游進萊」，刻意親近長者，遊說他們以高賣低買方式投資，再要求先繳管理費詐財。

判決指出，溫男去年8月3日向呂翁佯稱有客戶要購買靈骨塔位，只要先支付管理費，就可提高賣價，呂翁因此誤信繳交6萬元；溫男2天後又表示6萬元不足以支付費用，再從呂翁手中騙走8萬5000元，溫男雖有開立收據，但2次都簽假名「游進萊」。

呂翁繳付14萬5000元後，遲遲等不到消息，撥打溫男留下的「游進萊」名片手機，卻聯繫不上人，再打至名片上印製的公司求證，對方回應並無僱用「游進萊」這個人，才驚覺受騙，憤而報警。

溫男行為同時犯下「偽造私文書」及「詐欺得利罪」，但依刑法第55條規定，一行為觸犯數罪名者，應從一重處斷，法官審酌溫男有詐欺前科，卻不知警惕再犯，也未賠償呂翁損失，判他4個月徒刑，得易科罰金12萬。

廣告
  • 涉嫌用買賣靈骨塔詐騙長者的溫姓男子。（記者姚岳宏翻攝）

    涉嫌用買賣靈骨塔詐騙長者的溫姓男子。（記者姚岳宏翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偽造私文書罪 詐欺 靈骨塔 靈骨塔位
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤豬肉卷八幡煮
總舖師✧圍爐好菜
過年的蘿蔔糕料理
年貨大街採購訣竅
轉寄

標題：假業務詐騙銀髮族賣靈骨塔 遭判刑4月


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月20日‧星期五‧丙申年臘月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.