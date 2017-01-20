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賣草繩太難賺 男子下海當詐騙「車手」

本業賺不到錢，賴男下海當車手，到ATM提款時被逮，身上搜出提款卡、現金。（記者鄭淑婷翻攝）

2017-01-20  18:28

［記者鄭淑婷／桃園報導］37歲賴姓男子在詐騙集團擔任「車手」，他持多張提款卡到桃園市桃園區ATM提款時，被執行春節金融機構巡邏的桃園警分局員警當場逮捕，賴男供稱，他原本在嘉義老家賣草繩，傳統產業沒落、草繩賣不出去，網路上有人問他要不要當「車手」，他一時受迷惑下海，初出茅廬1個月就栽了。

賴男被逮時身上搜出12張提款卡、3萬元現金，他供稱，1個多月前在網路上認識綽號「阿國」的男子，對方問他要不要當「車手」，他在嘉義老家賣草繩生意不好，還有妻小要照顧，一時起貪念就答應了，為了取卡方便，他先向集團預支3萬元，北上桃園租屋，每月租金8500元。

警方調查，賴男沒有前科，從去年12月初北上，到現在大約做了1個月，每次成功提領到的贓款，他可先抽走3%，其中有被害人1次被騙走150萬元。

賴男稱，他至今不曾見過「阿國」本尊，提領到贓款後就用紙包妥丟在偏僻公園、路邊草叢，有人會來取走。

警方訊後依詐欺罪嫌將賴男移送桃園地檢署偵辦，並持續追查上游集團。

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  • 本業賺不到錢，賴男下海當車手，到ATM提款時被逮，身上搜出提款卡、現金。（記者鄭淑婷翻攝）

    本業賺不到錢，賴男下海當車手，到ATM提款時被逮，身上搜出提款卡、現金。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 本業賺不到錢，賴男下海當車手，到ATM提款時被逮，身上搜出提款卡、現金。（記者鄭淑婷翻攝）

    本業賺不到錢，賴男下海當車手，到ATM提款時被逮，身上搜出提款卡、現金。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 本業賺不到錢，賴男下海當車手，到ATM提款時被逮，身上搜出提款卡、現金。（記者鄭淑婷翻攝）

    本業賺不到錢，賴男下海當車手，到ATM提款時被逮，身上搜出提款卡、現金。（記者鄭淑婷翻攝）

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相關關鍵字： 草繩 詐欺 詐騙車手 詐騙集團 車手
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