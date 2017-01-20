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酒店小姐冒用4身分 編故事詐酒客369萬

2017-01-20  18:08

〔記者陳慰慈／新北報導〕一名在台北市酒店上班的陳姓酒店小姐，透過友人認識劉姓男子，竟以父親過世辦理後事需要錢、舅舅是留職停薪的警分局局長要繳房貸、友人載母親去醫院開刀、幫同事償還賭債等理由，冒用4個不同身分向劉男借錢，103年4月至104年12月間，共詐騙劉男369萬7千元，新北地檢署今起訴陳女。

起訴指出，陳女先向劉男謊稱父親開到住院，後又稱父親過世，缺錢向地下錢莊借錢等老梗的理由，央求劉男借錢給她，得手後食髓知味，甚至假冒母親、舅舅名義向劉男借錢，之後又冒用吳姓女友人及簡姓酒店女同事之名，前後透過LINE傳訊或電話向劉男借了369萬7千元，事後劉男催討欠款未果，且發現並沒有吳女這個人，始知受騙。

庭訊時，陳女坦承冒用母親身分與劉男通話，另也承認吳女、簡女都是她虛構向劉男借錢的人物，供稱入行時酒店經紀人教她，要編一套自己的故事，博取客人同情心，才能多賺一點錢，堅稱自己是借錢非詐財。

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  • 一名在台北市酒店上班的陳姓酒店小姐，透過友人認識劉姓男子，她冒用4個不同身分向劉男借錢，共詐騙劉男369萬7千元。圖為新北地檢署。（記者陳慰慈攝）

    一名在台北市酒店上班的陳姓酒店小姐，透過友人認識劉姓男子，她冒用4個不同身分向劉男借錢，共詐騙劉男369萬7千元。圖為新北地檢署。（記者陳慰慈攝）

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