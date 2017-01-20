催促男嬰喝奶竟摔死 粗心保母過失致死罪起訴

2017-01-20 18:12

［記者黃捷／台北報導］簡姓保母受託照顧1歲大的葉姓男嬰，去年11月男嬰在家中玩耍時，爬上溜滑梯頂端，簡女為了催促男嬰下來喝奶，以手指戳逗，卻害得男嬰重心不穩，當場摔了下來，頭部著地死亡。男嬰父母因太過難過，至今尚未與簡女達成和解，士林地檢署依業務過失致死罪嫌起訴簡女。

起訴指出，簡女自去年8月起，以每月1萬5000元薪資受託照顧男嬰，她為了讓小朋友們不無聊，自購約1公尺高的塑膠溜滑梯放在家中，但她應該注意小朋友們在嬉戲時，可能會有墜落危險，不僅未設防墜落的安全措施，還以手指逗弄溜滑梯上的男嬰，顯有疏失。

男嬰從溜滑梯頂摔下，頭部著地，簡女雖立刻叫救護車送醫急救，但仍不治死亡。檢警相驗時，發現男嬰頭部著地處有大面跡血腫，研判應是顱內出血致死。