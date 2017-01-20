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屏警抓賭 賭客跳窗卡住叫救命

2017-01-20  18:06

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市一處民宅19日傍晚有一名賴姓男子攀爬在3樓窗台上叫救命，原來是屏東警方抓職業賭場時，賴姓賭客爬到窗外後卻逃不掉，最後還是被警方救下後送辦。

屏東縣警局督察科19日傍晚率同屏東分局第2組及刑大偵1隊，到屏東市大連路一處民宅查緝天九牌職業大賭場，賭場經營者擔心遭警方查緝，還自行使用自小客車接送賭客，並在民宅週遭裝設監視器躲避警方查緝，屏東警方為免攻堅時曝光，利用鐵梯從2樓陽台進入賭場，使得當場賭客大吃一驚、四處逃竄，其中35歲的賴姓賭客竟從頂樓爬到窗台並橫跨多間透天，但最後還是卡在窗台上嚇得動彈不得，只好大叫救命，經民眾發現後報警，還動用消防隊將賴男救下。

警方表示，此次查獲鍾姓主持人及賭客共計22人，賭場以天九牌聚賭，專車接送賭客來管控人員，總計警方共查到賭資現金共52200元，全案依賭博罪嫌移請法辦。

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  • 賴姓賭客卡在窗台上嚇得動彈不得，只好大叫救命。（記者葉永騫翻攝）

    賴姓賭客卡在窗台上嚇得動彈不得，只好大叫救命。（記者葉永騫翻攝）

  • 屏東警方查獲職業賭場，賭客全部被逮（記者葉永騫翻攝）

    屏東警方查獲職業賭場，賭客全部被逮（記者葉永騫翻攝）

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相關關鍵字： 天九牌賭場 職業賭場 賭博罪
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