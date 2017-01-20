住處架設溫室種大麻 還放發財金紅包袋求發財

31歲廖姓男子在其住處架設溫室種植大麻，廖男還在溫室內放置了從南投紫南宮求來的發財金紅包袋，希望神明保佑發大財。（記者朱沛雄攝）

2017-01-20 18:03

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕現年31歲廖姓男子在其住處種植大麻遭航警局刑警大隊與臺北市警局內湖分局查獲，警方在廖男住處查獲大麻活株79株，航警表示，查獲的大麻活株採收後市價約3600萬元，航警今天將廖男依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

航警局表示，近期查獲多起國人非法運輸大麻花成品及大麻種子入境來臺案件，研判國內大麻市場呈現供不應求之狀態。

為斷絕大麻市場供應鏈，航警局刑警大隊會同臺北市政府警察局內湖分局共組專案小組，經過多方追查，鎖定臺中市一名31歲廖姓男子，並於昨晚持搜索票在廖男住處查獲大麻活株79株及栽種工具、烘乾設備各1批等證物。

廖男向警方供稱，目前在臺中市某電子煙專賣店擔任員工，因曾在北部夜店接觸過大麻，認有暴利可圖，自國外網站購得大麻種子，並從網路學習大麻種植技術。

航警調查發現，廖男在其住宅房間內架設溫室種植大麻，並採用水耕法技術栽種。此外，廖男還在溫室內放置了從南投紫南宮求來的發財金紅包袋，希望神明保佑發大財，不過仍遭警方查獲，航警訊後將廖男依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲，大麻於臺灣並未合法化，仍屬第二級毒品，走私大麻種子、栽種、持有大麻仍違反現行法令，且吸食大麻會產生被害妄想、錯覺、幻覺、焦慮、睡眠障礙等戒斷症狀，同時會造成記憶、學習與認知及生殖力減退等危害，民眾勿因好奇心驅使而嘗試毒品，以致遺憾終生。

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31歲廖姓男子（中）在其住處種植大麻遭航警局刑警大隊會同臺北市警局內湖分局查獲，警方今天依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。（記者朱沛雄攝）

警方在廖男住處查獲大麻活株79株。（記者朱沛雄攝）