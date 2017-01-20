洗車場打烊卻停滿雙B 15男2女開毒趴！
2017-01-20 17:48
〔記者何宗翰／台中報導〕台中市烏日警分局春安首日拂曉出擊，20日凌晨在烏日區五光路某家汽車美容場，查獲大批年輕男女開毒趴，桌上還有生日蛋糕及金飾紀念品，現場起出38公克K他命及毒咖啡287公克，警方調查，犯嫌都以雙B高級轎車代步出入，懷疑有販毒可能，全案依毒品罪嫌移送。
警方表示，烏日五光路一家汽車美容場平日出入複雜，過去曾查獲毒品及小瑪莉賭博性電玩，日前又接獲線報有大批男女吸毒，20日凌晨前往查緝，剛到門外就聞到陣陣K他命味道，立即破門而入，大喊「趴下，手抱頭！」從屋內及車上起獲k他命6大包、毒品咖啡40包等大批證物。
警方調查，17人疑似以慶生名義聚會，年紀多在22歲到25歲之間，洗車場外空地卻停滿裝B高級轎車，年輕又多金，其中24歲劉姓嫌犯及26歲何姓嫌犯坦承持有毒品，當天是受洗車場老闆邀請前往開轟趴，沒想到剛開始嗨就被警方逮獲，全案依毒品罪嫌移送。
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