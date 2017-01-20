「反詐騙」有詐！ 婦人騙愛心募款 居民氣炸

2017-01-20 17:59

〔記者花孟璟／花蓮報導〕打著反詐騙來詐騙，64歲吳姓婦人假裝花蓮黎明教養院社工，昨在花蓮光復鄉大富村挨家挨戶推銷愛心捐款「捐500元、1000元都可以」，還拿出刊登反詐騙訊息的「恩嶺雜誌」取信民眾，受騙民眾被「盧」到掏錢，事後愈想愈不對而報警，警方立刻前往逮人，帶回雜誌社74歲黃姓社長及吳女，今以詐騙罪嫌函送。

翻開該雜誌內容，光是「反詐騙」就有多達4、5篇相關「新聞」，還刊登出「反詐騙四部曲」，甚至「165反詐騙專線」也大喇喇的印在雜誌上，上頭也有許多「勸世小語」、弱勢機構剪貼文章報導、聯絡電話，這麼「正面」而且宣導「反詐騙」的雜誌，竟然推銷人員就是詐騙份子，讓警方相當意外，而吳女就拿著這本雜誌到處兜售，昨天「騙」到偏遠的花蓮光復鄉。

大富村長江兆億痛批「這種詐騙民眾愛心的行為真要不得！」他說，吳女自稱教養院志工，昨天中午有到他家，還問他要不要捐款給黎明教養院「連雜誌都沒拿出來」，他問對方「你先拿出收據給我看」，但吳女卻拿不出來，後來吳女可能知道「村長很難騙」就悻悻然離開！江兆億說，自己也差一點點就要掏錢，還好警方平常都有宣導，而且村民也警覺到「有詐」而主動報警。

大富派出所長林宜村說，該雜誌被民眾檢舉「詐騙」已經不是第一次，派出所昨天下午突然接到村民報案「有人在火車站附近詐騙」，警方前往果然發現吳女正挨家挨戶拜訪村民，而開車的74歲雜誌社黃姓社長則在外等候吳女，2人一併被警方帶回偵訊。

警方調查，該雜誌社登記地址高雄市岡山區，吳女則掛名雜誌社「經理」，封底還印有吳女的「記者證」、以及「雜誌社徵社工」啟事，初步清查大富村共5人受騙、金額1500元；警方並向黎明教養院查證，院方表示「沒有這名社工」、也沒有派社工在外募款，因此依詐騙罪嫌函送。

派出所長林宜村說，這還是第一次看到有人「一邊反詐騙一邊詐騙」，臉皮實在超厚。