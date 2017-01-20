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警查獲新興金剛毒品 女藥頭羞答「助性」用

2017-01-20  17:16

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市警方接獲線報，由45歲曾姓男子、44歲林姓女子、45歲邱姓男子跟36歲柯姓男子組成的販毒集團，分別在台南市、嘉義縣朴子、嘉義市友愛路跟彌陀路承租套房，販售每公克4千到5千元的海洛因等毒品，警方昨到台南、嘉義縣市逮回曾某等4名藥頭及多名藥腳，在林嫌的套房內，查獲新興「金剛」毒品，該毒品顏色為粉紅色，被稱為金剛梅子粉，警方質問「做甚麼用？」女藥頭害羞說，施用後和男生「在一起」，會「很興奮」可助性，供稱僅自己吸食用，並未販售。

而4名藥頭藏毒手法五花八門，警方在其中曾姓藥頭套房內，發現會彈跳出玩偶的整人玩具，打開罐頭蓋子後，玩偶卻跳不出來，警方起疑查看罐頭底部，才發現裡面藏有安非他命及磅秤等器具；此次緝毒，共查獲海洛因100多公克、安非他命50公克及1.31公克「金剛」梅子粉，另查扣手機、磅秤跟吸食器等證物，警訊後依違反毒品危害防制條例，移送曾某等人到嘉義地檢署偵辦。

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  • 警方在整人彈跳玩具，發現毒品嫌犯藏有安非他命等毒品。（記者王善嬿翻攝）

    警方在整人彈跳玩具，發現毒品嫌犯藏有安非他命等毒品。（記者王善嬿翻攝）

  • 警方在林姓女藥頭房內，查獲新興毒品「金剛」梅子粉，女藥頭供稱可助性，但僅自己施用沒販售。（記者王善嬿翻攝）

    警方在林姓女藥頭房內，查獲新興毒品「金剛」梅子粉，女藥頭供稱可助性，但僅自己施用沒販售。（記者王善嬿翻攝）

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