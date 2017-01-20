寒假才剛開始 學童亂亂跑警方幫忙追

2017-01-20 17:00

〔記者林孟婷／台南報導〕一名十二歲學童今日在台南市新市區台一線道上追逐車輛，嚇壞一旁路人與路過車輛，民眾紛紛打電話報警，新市分駐所警方立即前往現場，果然看到男童在路中奔跑追車，也讓警方嚇出一身冷汗。

新市警方獲報有一名男童追逐車輛，嚇壞眾人報案台電話鈴聲響個不停，新市警方獲報後立即通報線上巡邏人員前往現場，警員柏昭任、林亭宜到達民眾所報案地點，果然看到男童在路中央追車的身影。

警方開啟警示燈將快車道車輛攔停改道，警員林亭宜發現該男童有語言障礙，無法查證其身份，於是將男童載回分駐所查證身份並E化通報。

警員柏昭任積極聯繫轄區啟智中心、新市國小啟智班老師前來分駐所查看是否認識該名男童，經新市國小啟智班老師到場確認該學童是其所教導的學生。

隨即通知男童母親至分駐所徹銷協尋並將其帶返回家，男童母親表示，她與先生白天都在工作，因逢寒假期間平時都由外婆在帶小孩。

因外婆年紀大無法管教男童加上大門暗鎖忘記啟動，導致小孩偷跑出去，男童母親相當感謝兩位熱心處理的警員先生、小姐。