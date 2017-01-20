小三冒名小四嗆原配：「只有我容得下他的巨無霸」

2017-01-20 18:53

〔記者張文川／台北報導〕62歲董姓婦人，與已婚多年的袁姓男子婚外情、成為小三，她懷疑袁男另結「小四」，竟玩起角色扮演的報復遊戲，冒「小四」劉女的名字寫信給袁男元配嗆聲：「只有我能容得下他的巨無霸」，又冒元配名義寫信到「小四」劉女任職的國防部某單位，檢舉小四在辦公室搞婚外情；台北地院依3次偽造私文書罪，判董婦5月徒刑，緩刑2年。可上訴。

判決指出，「小三」董婦前年11月5日以「小四」劉女的吳姓女同事名義寫信，寄到劉女辦公處所給劉女，冒充吳女以「小五」的口吻敘述與袁男交往的情況。

5天後，「小三」董女再以「小四」劉女名義寫信給袁男元配，信中以露骨的字眼宣示擁有袁男的感情，「這8天他每晚跟我行歡5、6次，反正妳又不和他行房，就請你把他讓給我吧！」、「也只有我才能滿足他的強大性慾，而且他也可以塞滿我」，「只有他能滋潤我，也只有我才能容得下他的巨無霸，請你成全我們，放手吧！」，信中還附上劉女和袁男的出遊合照為證，實際卻是把其他同遊入鏡的同事全都裁剪掉，加工而成。

一週後，「小三」董女又假冒袁妻，寫檢舉信到「小四」劉女工作的單位司令，指責劉女是勾引她老公的狐狸精，「這種女人豈可容於貴單位？請長官勸她檢點行為、別再勾引我先生，好嗎？」

傳說中的「小四」劉女認為自己沒和袁男交往，卻因未經查證的惡意檢舉而可能影響工作，拿著收到的信上郵戳，報警提告偽造文書、誹謗；董女到案承認3封信都是她寫的，理由是袁男另有女人，讓她備受打擊，寫這些信要提醒「和我有相同遭遇的人」不要再被騙。