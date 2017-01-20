為了成功離婚 人夫竟謊報妻為失蹤人口

2017-01-20 16:48

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名鄭姓男子因搞婚外情被老婆發現，鄭男提出離婚訴訟，疑因為了離婚歸責問題，向警方謊稱妻子失蹤，將妻子列為失蹤人口，但檢方調查發現，鄭男明知妻子住在兒子家還謊報失蹤，涉犯使公務人員登載不實罪，新北地院今判鄭男拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。

因通姦被發現，鄭男與妻子103年10月28日大吵一架，鄭妻當日就搬到長子家住，但鄭男卻於同年12月17日向警方謊稱妻子前年10月26日就失蹤，申報為失蹤人口，致使警方登載錯誤。

偵查時，鄭男否認犯行，供稱妻子離家後便失聯，不知妻子行蹤，直至法院審理時才改口認罪，盼法官予以緩刑，但法官認為鄭男改口願意認罪，是為了減輕刑責非出於真心悔悟，因此仍判處他拘役。