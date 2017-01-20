羊水破 少婦路邊產子
2017-01-20 16:46
〔記者陳賢義／台東報導〕台東1名19歲王姓孕婦臨盆，男友騎機車急送醫，途中迫不及待羊水破，只好停車就地迎接新生命，男友手忙腳亂陪伴接生，母子均安，救護人員據報趕抵，立即給予保暖送醫，重約3100公克的小男嬰初診健康無礙，但須送進隔離室避免因戶外生產受感染。
「妳再忍耐一下，就快到醫院了」沿路加足油門，劇烈疼痛讓王婦忍不住發出哀號聲，男友不時回頭安撫，但腹中的小生命仍迫不及待的要探出頭，途經豐里大橋橋下產業道路，突然一股濕熱感漫流，王婦大叫來不及羊水已破，男友趕緊停車，只能停在路旁直接生產。男友一邊幫忙接生，一邊撥打119求援及告知生產地點。
消防人員抵達，臍帶尚未剪的小男嬰已呱呱落地，立刻起出特製的鋁柏保暖袋包裹及做相關處理。生產時的兵慌馬亂，平安來到新世界的小男嬰絲毫不受影響，兩頰紅通通的安睡在母親懷抱，讓大家都鬆了一口氣。消防員蔡明儒說，雖然趕到的消防員都是大男生，但因平常訓練有素，熟練的按照接生SOP程序協助孕婦，小男嬰重約3100公克，母子均安。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 洪慈綪涉弊案50萬交保 夫收押禁見
- 疑涉弊案 廣大興案「洪大姊」50萬交保、夫收押
- 男童成績退步被狂打120下？家長驗傷告安親班
- 公車司機惡意關門阻乘客下車 賠錢降薪又判刑
- 為了成功離婚 人夫竟謊報妻為失蹤人口
網友回應
熱門新聞
- 大反轉！裘莉被迫交出6子女監護權給小布
- 金泰希捨名牌婚紗 禮服竟是「她」設計的！
- 美少女直播自殺過程 好奇網友先看完再說
- 《袖珍時尚、微型魅力》1
- 電力大戶多花錢認購綠電 彰縣竟出現這種特別戶
- 川普準備就職演說 由甘迺迪雷根找靈感
- 台南關廟名家揮毫送春聯 今年最受歡迎的佳句是…
- 多撐8年換跑道 許銘傑沒遺憾
- 喬帥爆冷 輸排名117名黑馬
- 民生基金會稱「做公益」 卻捐助國民黨等12.4億
- 今天「大寒」氣溫一路降！ 晚間下探11度
- 林聰賢接衛福部？ 台大名醫：改叫協調部或政治部
- NBA》甜瓜單節砍25分 尼克隊史第一人
- 川普就任總統前夕 美國股市收黑
- 年金15年改革完成後 立委：高階公教仍領6萬多 還是太高
- 林聰賢接衛福部？ 行政院發言人臉書駁斥
- 《2017春妝6大趨勢》2 療癒花漾漸層
- 彰市路邊停車收費17天 違停告發上千件
- 台南學測二考區天氣溫暖 首次未補發准考證
- 年金請領延至65歲 勞公將齊一年齡
- 興航資方請假 第7次勞資協商又流會 勞動局譴責
- 《台北過好年系列》新春求財 企業大老拜這裡
- 美濃橙蜜番茄競賽 冠軍農友：勤勞種出好滋味
- 中國男教授：面試女研究生 一看胸二看臉...
- 心律不整勿瞎補 中醫安撫你的「心」
- 前007加入《死侍2》？可能將演出這個角色
- 迎機捷通車 A1台北車站導引標誌就位了
- 橘子集團電玩展大打團體戰 六大行動娛樂平台齊發
- 〈國際現場〉全球汽車大廠共同立氫能協會
- 花在彰化 來去溪州、田尾走春
- 中油劉晟熙︰今年油價估50～60美元
- 人權團體提8大領域訴求 首要就是同婚合法化
- 兒童警察體驗區隱豪宅 憂淪蚊子館
- 藍委告狀 要莫天虎管好蔡正元
- 106年度總預算三讀 刪減240億
- 歐巴馬減刑1715人 歷任美國總統之最
- 林依晨預約狗年生娃
- 2退役戰機拆移 水里人不捨
- 春節供貨足 白鯧、蕉、芭樂漲幅大
- 賴清德選新北市長？ 梁文傑分析：他意願低但壓力大
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：羊水破 少婦路邊產子
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分