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羊水破 少婦路邊產子

2017-01-20  16:46

〔記者陳賢義／台東報導〕台東1名19歲王姓孕婦臨盆，男友騎機車急送醫，途中迫不及待羊水破，只好停車就地迎接新生命，男友手忙腳亂陪伴接生，母子均安，救護人員據報趕抵，立即給予保暖送醫，重約3100公克的小男嬰初診健康無礙，但須送進隔離室避免因戶外生產受感染。

「妳再忍耐一下，就快到醫院了」沿路加足油門，劇烈疼痛讓王婦忍不住發出哀號聲，男友不時回頭安撫，但腹中的小生命仍迫不及待的要探出頭，途經豐里大橋橋下產業道路，突然一股濕熱感漫流，王婦大叫來不及羊水已破，男友趕緊停車，只能停在路旁直接生產。男友一邊幫忙接生，一邊撥打119求援及告知生產地點。

消防人員抵達，臍帶尚未剪的小男嬰已呱呱落地，立刻起出特製的鋁柏保暖袋包裹及做相關處理。生產時的兵慌馬亂，平安來到新世界的小男嬰絲毫不受影響，兩頰紅通通的安睡在母親懷抱，讓大家都鬆了一口氣。消防員蔡明儒說，雖然趕到的消防員都是大男生，但因平常訓練有素，熟練的按照接生SOP程序協助孕婦，小男嬰重約3100公克，母子均安。

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  • 消防人員將不及等待，直接在路邊誕的小男孩及產婦平安送醫，母子均安。（記者陳賢義翻攝）

    消防人員將不及等待，直接在路邊誕的小男孩及產婦平安送醫，母子均安。（記者陳賢義翻攝）

  • 產業道路邊遺留王婦就地生產的痕跡，男友機車還停在一旁。（記者陳賢義翻攝）

    產業道路邊遺留王婦就地生產的痕跡，男友機車還停在一旁。（記者陳賢義翻攝）

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標題：羊水破 少婦路邊產子


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