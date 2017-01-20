永靖農會選前起波瀾 理事長涉詐欺被起訴

2017-01-20 17:19

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣永靖鄉農會理事長、議員葉麗娟，涉嫌於103年9月召開理事會議當天，與農會魏姓女總務課長持會議簽到簿，讓因車禍不適而無法出席的邱姓理事簽名，據此詐領出席費2800元，日後3人犯行遭舉發，彰化地檢署偵辦後，依共同詐欺將3人今日提起公訴。

對此，葉麗娟今日大聲喊冤，她表示，當天確實曾登門拜訪，但並不知道邱男有受領出席費，因當天是例行性理事會議，理事（9名）、常務監事（1名）應到10名，而會議記錄當天記載實到9名，寫得很清楚，怎可能有共同犯意，是案發後才知道魏女讓邱男簽名跟領取出席費。

起訴書指出，103年9月30日上午，永靖鄉農會果菜市場召開第17屆第10次理事會議，出席理事得領取出席費2800元，邱姓理事（87歲）因車禍受傷無法出席，葉麗娟與魏姓課長（65歲）於會議召開前先行探訪，並攜帶會議簽到簿予邱姓理事簽名，並讓邱領取2800元出席費用。經民眾告發，由彰化縣調站受理，案情始而爆發。

葉麗娟接受電訪時表示，以往召開理事會，總務都會在開會前先製作出席表，預支10人出席費2萬8千元，自己也依慣例蓋章，並不清楚領取流程，是案發後才知道邱理事有簽名跟領取出席費；對於過了2年才被檢舉，是否因農會即將改選引發的選舉恩怨，她不予置評，只希望司法還她清白。