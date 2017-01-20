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控男非海龍蛙兵又吸毒 FB社團管理員判賠10萬元

2017-01-20  17:33

〔記者陳慰慈／新北報導〕臉書「ARB101」（陸軍101兩棲偵察營--海龍蛙兵）社團前李姓管理員，在此不公開社團PO文，指稱社團成員阮姓男子並非海龍蛙兵及「這傢伙是毒蟲」，並附上阮男照片，後又留言怒嗆阮男：「你再用我（海龍）相關名號在外招搖～撞騙，見一次！打一次！」刑事部分，李男因涉犯誹謗、恐嚇罪，遭判拘役40日，得易科罰金4萬元；民事部分，新北地院今再判李男須賠償阮男10萬元，可上訴。

判決指出，104年2月5日，李男在「ARB101」臉書社團貼文「有學長跟我說，這位阮○○（阮男全名）並非27期成員！」後又再貼文稱「這傢伙是毒蟲（吸毒）！如果我講錯！~可公開留言糾正我！」並貼上阮男照片。

104年2月28日，李男又在其個人臉書PO文，怒罵阮男是「廢物」，又留言對阮男喊話：「你再用我（海龍）相關名號在外招搖～撞騙，見一次！打一次！」，104年3月2日又接續留言，「你恐嚇我學長！～壓制我學弟不准講的事！資料（備份）都在我這！….來啊！～你叫議員出來！～～我只說誰敢管！～誰就死！」阮男得知後憤而提告。

法院審理時，李男未出庭，僅以書狀陳述，表示指阮男吸毒的人是他人，不是他，媒體曾有報導，阮男迄今仍不時以手機簡訊騷擾恐嚇他，害他生活大亂，現他已不再是社團管理員。

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但法官認為，李男以不實文字指摘阮男吸毒，確實造成其名譽毀損，但阮男求償100萬元過高，應以10萬元為宜，另阮男要求李男在「ARB101」臉書社團及個人臉書刊登此案刑事判決全文，法官認為阮男受損名譽已由刑事判決回復，因此駁回此聲請。

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  • 新北地方法院民庭大樓。（記者陳慰慈攝）

    新北地方法院民庭大樓。（記者陳慰慈攝）

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相關關鍵字： FB 恐嚇罪 社團管理員 誹謗
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