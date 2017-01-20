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滲透校園！男攜失學女友賣毒給學弟

2017-01-20  17:11

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名21歲沈姓男子不務正業，慫恿15歲的女友一起販毒，向上游批貨後，使用通訊軟體創立群組，並在裡面貼上「超有感咖啡，一杯接一杯」，販賣毒品咖啡包，一包400元至600元不等，群組內共有20餘名成員，幾乎都為在學高中生，也透露出毒品滲透校園隱憂。

警方調查，沈男有毒品前科，女友跟隨男友腳步，未繼續念書，上月底沈嫌載著女友在永和區信義路準備交易時，因安全帽未扣遭警方盤查，當場查扣20包毒咖啡包（重120公克），沈嫌坦承販毒，警方經追查，發現沈嫌與女友使用通訊軟體販毒，先從母校的學弟妹簽線，陸續培養20餘名忠實顧客，其中多為在學高中生，警方今天上午7時許，再約談4名青少年，他們都坦承向沈嫌購買毒咖啡包。

沈男供稱，多會與顧客約在學校附近面交，每天完成交易後，可向上游領取千元酬勞，警方訊後將沈男及小女友依毒品危害防制條例送辦，警方表示，毒品咖啡包成分不明，但因價格較低，已經在青少年界氾濫，永和警分局呼籲，碰毒有害身體，別因一時愉快造成一生遺憾。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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  • 警方將沈嫌（口罩者）依毒品罪嫌送辦。（記者陳薏云攝）

    警方將沈嫌（口罩者）依毒品罪嫌送辦。（記者陳薏云攝）

  • 沈嫌使用通訊軟體創立群組販毒。（記者陳薏云翻攝）

    沈嫌使用通訊軟體創立群組販毒。（記者陳薏云翻攝）

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相關關鍵字： 校園 毒咖啡包 毒品危害防制條例 青少年
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