不符標準急診室拒收 婦咆哮：沒有醫德及同理心

2017-01-20 16:32

［記者黃捷／台北報導］69歲陳姓婦人身體不適前往急診室掛號，但因她病情不符合急診標凖，急診室拒絕接收，陳婦竟氣得咆哮「沒有醫德及同理心」，甚至伸手拉扯護理師名牌，最後遭依違反醫療法送辦。士林地檢署認為，陳婦行為雖有可議之處，但未達強暴、脅迫醫事人員程度，處分不起訴。

陳婦去年10月28日下午至北市陽明醫院急診室掛號，希望醫院能開安眠藥給她，但因值班醫師看了病歷，認為她不符合急診標準，便透過護理師轉達，要求她自行至精神科門診就醫。

陳婦聽了仍不願離開，改口要求要自費施打營養針，並請護理師通報救護車，協助轉診至其他醫院，遭護理師拒絕後，陳婦氣得大罵「沒有醫德及同理心」，賴在急診室不走，還拉扯護理師胸前的名牌，醫院不得已只好報警。

陳婦接受偵訊時辯稱，她在候診區等了很久，都進到診療室接受醫師問診，連自費打針，或要求由救護車協助轉診，全都遭拒絕，認為醫師跟護士沒有同理心，才會破口大罵，抓住護理師名牌，只是想知道她的姓名而已。

檢察官認為，陳婦不滿醫院處理方式，就在醫院內咆哮，並賴在急診室不走，固有可議之處，但主觀上並未有妨害醫事人員執行醫療業務的意思，且護理師將陳婦拉扯名牌的手撥開後，隨即轉身離開，顯見未達強暴、脅迫程度，因此認定罪嫌不足。