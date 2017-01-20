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超商店長被搶 原來是店員搞的鬼

2017-01-20  17:11

〔記者陳恩惠／台北報導〕21歲男子李亦青昨天下午3時，趁全家便利超商的林姓店長到台灣銀行存匯款時，以預藏的辣椒水行搶，遭警民圍捕，松山警方深入追查，發現李嫌的共犯除了騎車載他去的23歲表哥洪明安外，還有在超商工作的好友20歲的蘇紹武，警方連夜追緝，將洪及蘇分別緝捕到案，全案依強盜罪一塊送辦；其中，李、洪今天上午已遭檢方聲押禁見。

警方說，昨天下午3時，台灣銀行中崙分行1、2樓間，發生李嫌頭戴全罩式安全帽、黑口罩尾隨超商林姓店長、手持辣椒水噴灑後下手行搶準備存入的營業所得75萬6千元。

案經警方深入追查發現，這竟是一起超商店員利用「內神通外鬼」的方式，將店長每天固定會在下午3時，會把每天結帳的當日營收款項，送到銀行存匯款的消息透露，然後和好友共同策畫這起強盜案。

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  • 20歳蘇姓超商店員，竟然和李、洪2好友策劃行搶。（記者陳恩惠攝）

    20歳蘇姓超商店員，竟然和李、洪2好友策劃行搶。（記者陳恩惠攝）

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