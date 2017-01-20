獨家》藝人賣潮鞋以假亂真 全世界瘋搶鞋款曝光

2017-01-20 16:04

〔記者錢利忠／台北報導〕曾在當紅偶像劇《流星花園》飾演「青和」的藝人歐定興，去年以1雙2萬7000元價格，替女網友代購adidas潮鞋，卻被識破涉賣假鞋，今天遭台北地檢署依違反商標法起訴；據悉，歐定興代購的球鞋型號是潮流天王、美國嘻哈歌手肯伊威斯特（Kanye West）與adidas合作的聯名鞋款，在全世界引起收藏熱潮，炒賣價已破3萬元。

檢方調查，歐定興所涉嫌代購的假鞋，是仿冒adidas與肯伊威斯特合作的聯名鞋款，型號是「YEEZY BOOST 350 Pirate Black」，台灣專賣店去年2月19日、20日公開販售，原售價8000元，買家入手後，市場炒賣行情已破3萬元。

在國外拍賣網站ebay上，甚至有賣家以每雙約1300美元，折合新台幣約4萬4000元的高價兜售。至於涉賣假鞋的歐定興，他到案後喊冤，指鞋子來源是上游批發商，他並不知道真假。