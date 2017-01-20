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W飯店小模命案 土豪哥尿液傳出有毒品反應

2017-01-20  16:14

〔即時新聞／綜合報導〕W飯店郭姓小模命案後，訂房的土豪哥朱男推稱自己一直都在房間看電視，不清楚案情，但現在卻有媒體指出，尿液檢驗的結果已出爐，土豪哥的尿液中出現毒品反應。

據《蘋果日報》報導，有消息傳出土豪哥的尿液呈現毒品反應，另外台北地檢署將在25日傳喚土豪哥，以嫌疑人的身分進行訊問。近來檢方也積極約談毒趴相關人士，從參加者、飯店經理到清潔人員，以釐清案件疑點。

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  • W飯店郭姓小模命案新進展，訂房的土豪哥朱男在尿液中出現毒品反應。（圖擷自YouTube）

    W飯店郭姓小模命案新進展，訂房的土豪哥朱男在尿液中出現毒品反應。（圖擷自YouTube）

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