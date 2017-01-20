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大溪市場兩攤商互毆 一人還持刀砍傷對方

2017-01-20  15:18

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市大溪區民生路市場賣魚的簡姓攤商，18日清晨6點多，因擺攤位置被另名劉姓攤商的汽車阻擋，憤而找對方理論，雙方大打出手，簡男氣不過拿起魚刀，砍傷劉男的臉部與脖子，還好並沒生命危險，警方趕到壓制簡男，並依殺人未遂將他送辦。

警方說，當天清晨6點多，簡男（66歲）發現劉姓攤商將車停放在他平日擺攤的位置，就要求對方移車，劉姓攤商不予理會，簡男就抱怨：「你怎麼那麼霸道！」雙方爆發肢體衝突。

過程中簡男返回拿出魚刀，朝劉姓攤商身上揮砍，先砍到對方的臉部，又砍傷對方右頸部，還好警方獲報及時趕到，將簡男制伏，簡男供稱，因對方先動手，他才拿出魚刀想要嚇嚇對方，豈料拉扯中竟會砍傷對方。

簡男被警方依殺人未遂送辦，但簡男自認也挨打，對劉姓攤商也已提出傷害告訴。

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  • 簡姓攤商（中）涉嫌殺人未遂被警方制伏。（記者周敏鴻翻攝）

    簡姓攤商（中）涉嫌殺人未遂被警方制伏。（記者周敏鴻翻攝）

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