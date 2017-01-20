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聯結車國道追撞雙雙翻覆 驚險瞬間影片曝光

其中1輛聯結車衝撞路肩護欄，現場還掉落許多鋼圈，一片狼藉。（記者湯世名攝）

2017-01-20  15:24

〔記者湯世名、劉曉欣／彰化報導〕國道一號南下193公里彰化系統交流道路段今天下午的聯結車追撞翻覆事故，驚悚影片曝光，只見1輛載土壤的聯結車失控往右偏移，追撞右前方載鋼圈的聯結車，並波及另1輛槽車，造成2輛聯結車雙雙翻覆，其中1輛打橫在國道上，鋼圈、泥土傾瀉在國道上，一度造成南下封閉，所幸2名聯結車的司機都僅受輕傷。國道警方初步調查疑載土壤的聯結車方向盤失靈導致整起事故，進一步釐清中。

臉書「報廢公社」今天下午PO出的影片中，1輛載運土壤由蔡姓司機駕駛的聯結車於中午12時20分行經國道一號南下彰化系統交流道路段時，突然往右側偏離，正巧撞上右前方從國三接國一由王姓司機駕駛載鋼圈的聯結車，兩輛聯結車雙雙翻覆，並波及右側1輛從國三駛入國一的槽車，所幸槽車僅輕微受損，司機僅受驚嚇。

2輛聯結車追撞後，其中1輛衝撞外側護欄，車頭幾乎衝出邊坡，另1輛聯結車則翻覆在國道上，占據外側、中線車道，鋼圈、泥土傾瀉國道上，僅剩內側車道可供通行，事故現場一片狼藉。

國道三隊、彰化縣消防局等單位及拖吊車業者據報都派員趕抵現場，將2輛聯結車的司機救出送往彰化市秀傳醫院治療，所幸都僅受輕傷。

駕駛槽車的司機指出，事故發生後他查看聯結車司機的傷勢，得知疑似載土壤的聯結車方向盤失靈，因而往右側偏離撞上另一輛載鋼圈的聯結車。

拖吊車業者則將翻覆的兩輛聯結車吊起拖離現場，另將一包包的泥土、鋼圈清除，這起事故也造成國道一號南下回堵到王田交流道，國道三號銜接國道一號的匝道也動彈不得，並回堵到主線車道，直到目前都還在清除現場，車流也逐漸消化中。

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  • 國道一號聯結車追撞現場，泥土散落滿地。（記者湯世名攝）

    國道一號聯結車追撞現場，泥土散落滿地。（記者湯世名攝）

  • 2輛聯結車在國道一號傳出追撞翻覆事故，現場一片狼藉。（記者湯世名攝）

    2輛聯結車在國道一號傳出追撞翻覆事故，現場一片狼藉。（記者湯世名攝）

  • 國道一號彰化南下路段傳出聯結車追撞事故，兩輛車雙雙翻覆。（記者湯世名攝）

    國道一號彰化南下路段傳出聯結車追撞事故，兩輛車雙雙翻覆。（記者湯世名攝）

  • 國道一號彰化南下路段傳出聯結車追撞事故，兩輛車雙雙翻覆，追撞影片曝光。（翻攝自臉書報廢公社）

    國道一號彰化南下路段傳出聯結車追撞事故，兩輛車雙雙翻覆，追撞影片曝光。（翻攝自臉書報廢公社）

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