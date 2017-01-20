農藥加湯、棉被蓋殺 詐欺犯夥逆孫毒殺阿公判無期

2017-01-20 15:14

〔記者項程鎮／台北報導〕苗栗男子姚承宏借住友人吳家葳家，姚男竟夥同吳男在飯菜中下毒，讓吳男的阿公喝下加有農藥的豆乾湯後，再拿棉被悶死阿公，兩人拿走阿公身上8500元後逃跑被逮，最高法院依強盜殺人罪，判處姚男無期徒刑確定，吳男一審時判處18年徒刑，因未上訴已宣告確定。

判決指出，有多次詐欺前科的姚男，前年11月5日到吳男家借住，兩人利用吳男雙親及家人出國旅遊的空檔，兩度竊取吳男家人筆記電腦和現金等財物，吳男因缺錢花用，提議在阿公的食物中下藥，毒死阿公再搶走財物。

兩人遂在11月9日上午，將農藥「年年春」加入豆乾湯裡，阿公從田裡忙完農事回家吃午餐，喝完湯後上床睡午覺，兩人怕阿公沒被毒死，先拿毛巾壓在阿公臉上，阿公掙脫後，兩人再拿棉被悶死阿公，接著搜刮阿公褲子口袋內的現金和存摺後，跑到郵局領取現金失敗，被警方逮捕。

姚男辯稱，當初只想悶昏阿公再搶錢，沒有想要殺死阿公，但法院不採信，台中高分院認為姚男才剛因詐欺罪判刑確定，又再度犯案殺人，惡性重大，在監獄長期教化應能讓他深入反省，因此判處無期徒刑，上訴後被最高法院駁回。