誆投資電動車吸金7千萬 負責人判刑6年10月
2017-01-20 14:49
〔記者陳慰慈／新北報導〕利朋集團負責人何少德3年前推出電動車投資專案，以高投報率吸引民眾投資，吸金7234萬餘元，遭被害人追討債務時，何男還指示胞弟偽造「法務部行政執行處監管科」公文，謊稱3.5億元資產被特偵組扣押，無法還錢，新北地院今依銀行法、偽造文書等罪，判何少德徒刑6年10月，何男胞弟徒刑1年6月，緩刑4年，須上繳國庫8萬元，可上訴
判決指出，103年3月至12月間，何男陸續推出「澎湖綠能」、「綠能」、「新社花海租車」、「日月潭綠能」等電動機車投資專案，向投資人佯稱：投資6萬元，可購買2輛電動機車，1輛取回自用、1輛供公司在風景區租賃使用，投資人每月可領回2850元獎金，2年期滿可領回6萬8400元；如單純投資電動車租賃，不領回電動機車自用，每月可領4000元獎金，2年期滿可領回9萬6千元。
因投資門檻低、最高年獲利120％，是一般銀行的88倍，不少投資人前3個月有領到獎金，之後拿不到錢才憤而提告。
何少德坦承推廣專案向民眾收取資金，辯稱不知此行為觸犯銀行法，但對偽造文書犯行坦承不諱。而何胞弟因受胞兄指使，犯後態度良好，加上犯罪目的為暫緩一時債務催討壓力，並未對被害人造成進一步的財產損失，因此予以緩刑宣告。
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