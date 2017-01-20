地下簽賭站隱身住辦大樓 10個月賭金逾億

2017-01-20 14:23

［記者陳恩惠／台北報導］北市大同警分局飛象過河，在新北市汐止區新台五路一處住商混合大樓，破獲地下彩券簽賭站，經專案人員長期蒐證，當場查獲50歲負責人黃姓男子及包括余姓男子等8名員工，同時起出千餘張簽注單、傳真機3台、印表機3台、電腦7台及3支智慧型手機，全案經詢後依賭博罪將黃嫌共9人移送法辦。

警方調查，黃嫌經營的地下彩券簽賭站藏身在一棟14層樓高的住商混合大樓內，為免遭警方鎖定，特意選在住商混合大樓內租屋經營，為了掩人耳目，包括電梯口、門口及走道都共裝有4支監視器，利用監視器嚴密監控人員進出並過濾。

警方說，黃嫌的簽賭站專收大台北地區各處下線組頭簽單，為因應下線龐大簽注量，除了利用傳統傳真機外，主要運用電腦網路、Email、系統業者的雲端資料庫及手機通訊軟體Line分頭接收簽單。

警方調查，黃嫌的地下簽賭站，是以「台灣彩券」每週一至六開獎的「今彩539」、及「香港六合彩」做為中獎依據，他僅是經營大台北地區的簽單，平均每期接收高達5000注，自105年4月經營至今，經手簽注金至少1億2千萬元，不法獲利逾千萬元。

警方說，黃嫌因資金充裕，管理組織嚴密，簽注站深受各方賭客信任，生意相當興隆，以致必須利用電腦網路雲端資料儲存控管及多名員工各司其職，才能讓他的簽賭站得以順利運作。