派出所裝水卻大暴走 男子辱罵員警被送辦

2017-01-20 14:10

〔記者吳仁捷／新北報導〕林姓男子一聲招呼也不打，直接走進海山警分局埔墘派出所裝水，巡佐上前關心，他竟激動大罵「王八蛋！」、「幹！槍斃我啊！」，甚至作勢衝撞員警，警方當場將他壓制在地，員警勸他別罵了，林嫌還是不停叫罵，警方當場逮捕，依妨礙公務送辦；警方說，樂於為民服務，但警察也有尊嚴，希望民眾將心比心。

海山警分局說，民眾求助五花八門，譬如沒錢搭車、尿急想上廁所、口渴想喝水等疑難雜症，常求助派出所，警方都很樂意協助民眾。

海山分局埔墘所說，這宗離譜案起因於25歲林姓男子18日無視值班警員，直接走到飲水機前裝水，值班的劉姓巡佐見狀，上前詢問林男「需要幫忙嗎？」，未料林男誤以為警方干涉，突然大暴走，大罵「王八蛋！」、「幹！槍斃我啊！」

林男還作勢與警員拉扯，在場數名員警喝斥林男不要激動，林男卻越來越大聲，員警只好壓制林男，以妨害公務現行犯逮捕，偵訊移送法辦。

警方說，為民服務時，警員會秉持同理心，只要在合法範圍內能協助民眾，都會樂意為民服務，而警察執勤工作量繁重，不僅指揮交通、車禍排除、民眾糾紛，甚至連民眾車子拋錨，都會求助警方，但希望民眾將心比心，增加警民互動和諧。