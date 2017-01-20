中市重警臨檢夜店緝毒 緝毒犬意外聚焦
2017-01-20 14:20
〔記者許國楨／台中報導〕今年的「加強春節期間安全維護工作」昨晚展開，由於正值寒假開始，台中市警方鎖定年輕人常去的夜店並借調二隻緝毒犬協助緝毒，許多民眾看到長相憨厚的拉不拉多緝毒犬直呼新鮮並說「好可愛喲」，也有人說，「原以為只有台北有緝毒犬，沒想到台中也有，真是太酷了」，反讓緝毒犬意外聚焦。
台中市警局所屬的一、四、六分局結合保安警察大隊、刑事警察大隊及少年警察隊等共169名警力，自昨深夜到今天凌晨同步執行擴大臨檢勤務，選定夜店等緝毒重點夜店為主要臨檢地點，並於周邊出入口及路口設置路檢點，盤檢可疑人車及取締酒駕。
此外警方同時協調財政部關務署臺中關支援2隻緝毒犬會同，過程中民眾看見緝毒犬不但沒排斥，還乖乖配合警方指示站成一排，讓緝毒犬好好嗅聞，有辣妹直誇緝毒犬「好帥」、「好可愛喲」，有的客人還順便拿出手機拍攝，直呼從未看過緝毒犬，這樣的經驗好特別、很新鮮。
警方則指出，緝毒犬可分辨海洛因、K他命等7種毒品，毒品不論是藏在鞋底或包廂椅背，都難逃牠們靈敏的鼻子，且根據以往經驗顯示，緝毒犬的嚇阻效果頗佳，提醒民眾不要以身試法。
市警局統計，此次勤務共計查獲通緝犯1人、毒品案3件3人、公共危險案6件6人，為展現緝毒決心，選在寒假開始執行緝毒專案，希讓毒品問題無所遁形。
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