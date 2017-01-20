男童成績退步被狂打120下？家長驗傷告安親班

2017-01-20 14:19

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市1名國小二年級的男童，疑因考試成績退步20分，遭安親班女老師以「愛的小手」體罰，回家後，被雙親發現小腿明顯紅腫、瘀青，詢問後才知道手、腳共被打了120下，家長氣得帶去驗傷，向警方提告傷害。

男童母親的朋友在臉書《爆料公社》PO文，指控這起誇張的體罰事件，多數網友也覺得不可思議，支持向安親班提告；警方強調，已受理報案，並完成兩造筆錄，以傷害罪函送偵辦。

臉書PO文指稱，小朋友因成績從90幾分退步到70幾分，學習態度不佳，被補習班老師以愛的小手處罰，左右手、小腿與腳底板共被打120下，並附上紅腫、瘀青的照片，進行控訴。

昨晚男童回家，家長洗澡時發現傷勢，詢問原因後，小朋友還說，「我不敢哭，哭1聲要再加1下」，令人心疼。

家長後來到安親班要求「講清楚、說明白」，親友也前往關切，但認為業者處理態度不好，甚至覺得大驚小怪，無法接受，決定提告。

警方昨晚已將雙方請至派出所筆錄，張姓女老師坦承打李姓男童，但強調有徵詢過家長同意體罰，且雙手、小腿、腳底板等各10下，才60下，沒有所謂的120下。

家長反駁，有同意稍微處罰，但不能打成這樣，很誇張，且詢問小朋友後，是被打了2輪，共120下，真的太超過了。

家長向張姓安親班業者與張姓女老師提告傷害，警方今天已將全案函送地檢署。