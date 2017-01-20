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真倒楣...警捉通緝犯意外被撞 男求償敗訴

2017-01-20  13:52

〔記者楊國文／台北報導〕新北市警局黃姓等3名員警取締違規停車時，駕駛惠家棟擔心其通緝犯身份曝光，加足油門逃逸，警匪爭執過程中，惠男失控撞上停等紅燈的陳姓機車騎士，造成他頭部外傷等傷害，他向警方求償67萬元被拒，轉而提起行政訴訟。台北高等行政法院認為黃姓員警為制止惠男逃亡，雖有爭搶方向盤行為，但未直接影響惠家操控車子，和陳男機車被撞、受傷無關，今判陳男敗訴。

新北市警局黃姓、洪姓和林姓員警前年1月10日深夜，在新北市執行臨檢勤務時，發現惠家棟駕駛的車子違停而上前盤查，惠男和同車的傅姓男子皆謊報姓名被識破，惠男擔心其通緝犯身份遭查獲，突然加足油門逃逸，黃姓員警見狀，立即以右手握住副駕駛座車門，左手扶住駕駛座背，欲阻止惠男等人逃離。

惠男見狀，不顧黃員生命安全，仍加足油門蛇行前進，傅男亦不斷以雙腳踹踢黃姓員警要將他踢出車外，突然間，惠男駕車衝撞到停等紅燈的陳姓機車騎士，造成他頭部外傷合併顱內出血、骨折等傷害。

陳男認為，他會被撞受傷，是因黃姓員警跳上惠男的車子並發生拉扯、推擠，影響惠男操控車子所造成，但向新北市警局求償受傷和機車毀損修理費共67萬元被拒，因此提起行政訴訟，不過，台北高等行政法院認定陳男被撞受傷，和黃姓員警制止惠男逃跑間無因果關係，今判陳男敗訴；仍可上訴。

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  • 陳姓機車騎士停等紅燈時，遭惠姓通緝犯駕車撞傷，陳男主張警方執法查緝行為，影響惠男操控車子才撞上他，但向警方求償被拒，提起行政訴訟，台北高等行政法院今判陳男敗訴。（記者楊國文攝）

    陳姓機車騎士停等紅燈時，遭惠姓通緝犯駕車撞傷，陳男主張警方執法查緝行為，影響惠男操控車子才撞上他，但向警方求償被拒，提起行政訴訟，台北高等行政法院今判陳男敗訴。（記者楊國文攝）

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