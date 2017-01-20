公車司機惡意關門阻乘客下車 賠錢降薪又判刑

2017-01-20 14:13

〔記者張文川／台北報導〕三重客運232路公車林姓司機，去年3月時對一名要上車的老年人態度惡劣，喝令老人家「動作快一點，不然就不載你」，宋姓男乘客看不下去而出言制止，卻反遭司機惡意關門夾傷，宋男控告司機強制罪；台北地院一審判林6個月有期徒刑，林認為判太重，上訴請求輕判或緩刑，且賠償5萬元獲宋男原諒，北院二審合議庭今雖判維持原刑期，但給予緩刑3年。全案定讞。

判決指出，宋男見林男欺負行動不便的老年人而出面伸張正義之後，林男竟將公車直接停靠在松山路旁，打電話報警說有乘客妨礙他開車，之後他又要求乘客全部下車，但宋男正要下車時，林男卻突然關門夾傷他，還嗆：「我已經報警了，你不能走！」強行留置宋男在車內，待警方到達後，宋男控告司機妨害自由。

台北地檢署依強制罪起訴林男並聲請簡易判決，一審法官認為事證明確，簡判6月徒刑；林男上訴指出，他因為此事而被公司記2次大過，沒有年終獎金，又調到免費接駁公車路線，少了獎金收入，收入銳減，已受到嚴厲懲罰，會知所警惕不再犯，希望改輕判拘役或緩刑。

二審上訴期間，林男向宋男道歉並賠償5萬元，宋男也同意不再追究，合議庭認為，林男經此事教訓，應已深切明白公車司機的責任，不僅須行車平穩、耐心等待乘客上下車，即使工時長、在全程應全神貫注的高度工作壓力下，仍應努力控制情緒，不該對乘客惡言相向，且他握有行車行進、開關車門的大權，除非車上有人性騷擾、竊盜等不法行徑，否則不能只因私怨就限制乘客下車，因此仍認定林男有罪，考量他應不致再犯，給予緩刑。