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獸父虐死3歲兒還棄屍 阿公哭喊「還我孫子！」

2017-01-20  13:20

〔記者林嘉東／新北報導〕獸父白嘉文5年前因不滿兒子尿床，凌虐3歲6個月大兒子白瑞勇致死，棄屍惡臭垃圾堆。新北市瑞芳警分局在垃圾堆中翻找4次都找不到白瑞勇遺體，阿公得知孫子被兒子棄屍垃圾堆，當場泣不成聲，搥打兒子：「還我孫子來！」。

36歲的白嘉文將兒子棄屍後，四處躲藏，直到新北市社會局103年發現白瑞勇遲無入學記錄，通知瑞芳警分局尋人，但因白有毒品、竊盜等前科，四處藏匿，警方直至去年5月間才找到他。

警方指出，他們找到白時問他：「知道我們為什麼要找你？」僅點頭說：「我知道！」言談無任何悔意。

警方說，白帶他們去棄屍地點基隆市七堵區東新街產業道路時，棄屍地點散落大批垃圾包、垃圾袋，整個地貌早已不復當年。

為了找出白瑞勇，他雇挖土機挖掘，四度前往搜尋，都找不到白瑞勇疑體。

白嘉文父親得知愛孫遭兒子棄屍在荒野，還是在垃圾堆中，當場泣不成聲，搥打兒子：「還我孫子來！」

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  • 獸父白嘉文被控不滿兒子尿床，凌虐3歲6個月大的兒子白瑞勇致死，棄屍惡臭垃圾堆5年。（記者林嘉東翻攝）

    獸父白嘉文被控不滿兒子尿床，凌虐3歲6個月大的兒子白瑞勇致死，棄屍惡臭垃圾堆5年。（記者林嘉東翻攝）

  • 獸父白嘉文被控不滿兒子尿床，凌虐3歲6個月大的兒子白瑞勇致死，棄屍惡臭垃圾堆5年。（記者林嘉東翻攝）

    獸父白嘉文被控不滿兒子尿床，凌虐3歲6個月大的兒子白瑞勇致死，棄屍惡臭垃圾堆5年。（記者林嘉東翻攝）

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