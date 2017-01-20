樂陞案下週偵結 北檢今再傳謝東波

2017-01-20 13:17

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦日商百尺竿頭併購樂陞科技涉內線交易、證券詐欺等案，全案預計於下週偵結，近日頻繁傳喚相關人，檢察官繼約談樂陞前代理董事長李柏衡至少9次後，今再提訊樂陞董事長許金龍，並傳喚財務長謝東波出庭，許訊後還押看守所，謝則請回。

據悉，檢調之所以頻頻傳喚李柏衡與謝東波，主要是因為李是樂陞前任財務長，謝則是現任，為釐清公司財務狀況，才會鎖定2人重點偵訊。

檢調勘驗櫃買中心移送資料，發現樂陞3月初發行的樂陞4、樂陞6兩檔可轉換公司債，在4月閉鎖期打開後，隨著5月底百尺竿頭公開溢價兩成收購樂陞的市場消息曝光，分別在6月及7月被大量轉換成樂陞股票套利，質疑此兩檔是配給早風聞收購案可能破局的公司派及主力。

檢調調查，發行總額5億元的樂陞4，從6月開始轉換，轉換率達45%，近3億元被轉換成樂陞股票；至於發行總額10億元的樂陞6，轉換率更高達9成，轉換金額逾9億元；反觀同樣在3月發行的「樂陞5」，卻1張都沒被轉換，質疑公司派及相關金主早已鎖定，因而再提訊許金龍，並約談謝東波釐清。

去年5月31日，百尺竿頭宣布以每股128元公開收購樂陞3.8萬張股票，總價48.6億元，但百尺竿頭卻在8月30日以「市場各種謠言與投機行為等而導致其股價波動與後期的大幅下跌」為由，無法完成收購案交割，形同落跑，也讓本起併購案成為台灣證券史上首次公開收購成功卻付不出錢的案例。