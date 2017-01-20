| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力
 首頁 > 社會

男子頭戴「米老鼠」安全帽行竊 目標明顯被逮

2017-01-20  13:25

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣20歲的李姓男子日前因頭戴「熊大」圖案安全帽被逮，通霄警分局查出他涉及7件機車及民宅竊案，這次李男改戴「米老鼠」圖案的白色安全帽，在苗栗市竊取機車，巡邏員警發現他在苗栗市出沒被逮，今天依竊盜罪送辦。

警方調查，苗栗市劉姓男子的機車停放在住家前，因忘記拔起鑰匙，也沒有鎖大鎖等安全設置被竊。警方立即比對、過濾各路口上百支監視器畫面，發現男子行竊時頭戴一頂印有「米老鼠」圖案的白色安全帽，腳穿咖啡色包鞋。

警方查出為無業的李姓男子涉有重嫌，他夜間習慣流連於網咖，警方加強轄內各網咖查訪並周邊巡邏。

苗栗警分局南苗所巡佐傅建發、警員梁怡雅昨晚深夜巡邏經過苗栗市大千醫院急診室停車場時，眼尖發現李男在停車場四處張望行跡可疑，身旁正是失竊的機車，且李男頭上還帶著印有「米老鼠」圖案的安全帽，警方隨即攔查，經詢問李男坦承偷竊機車，因為沒有錢買交通工具，才會心生歹念行竊。

廣告
  • 李姓男子頭戴「米老鼠」圖案的白色安全帽，在苗栗市竊取機車被逮。（記者張勳騰翻攝）

    李姓男子頭戴「米老鼠」圖案的白色安全帽，在苗栗市竊取機車被逮。（記者張勳騰翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤豬肉卷八幡煮
總舖師✧圍爐好菜
過年的蘿蔔糕料理
年貨大街採購訣竅
轉寄

標題：男子頭戴「米老鼠」安全帽行竊 目標明顯被逮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月20日‧星期五‧丙申年臘月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.