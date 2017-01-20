男子頭戴「米老鼠」安全帽行竊 目標明顯被逮
2017-01-20 13:25
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣20歲的李姓男子日前因頭戴「熊大」圖案安全帽被逮，通霄警分局查出他涉及7件機車及民宅竊案，這次李男改戴「米老鼠」圖案的白色安全帽，在苗栗市竊取機車，巡邏員警發現他在苗栗市出沒被逮，今天依竊盜罪送辦。
警方調查，苗栗市劉姓男子的機車停放在住家前，因忘記拔起鑰匙，也沒有鎖大鎖等安全設置被竊。警方立即比對、過濾各路口上百支監視器畫面，發現男子行竊時頭戴一頂印有「米老鼠」圖案的白色安全帽，腳穿咖啡色包鞋。
警方查出為無業的李姓男子涉有重嫌，他夜間習慣流連於網咖，警方加強轄內各網咖查訪並周邊巡邏。
苗栗警分局南苗所巡佐傅建發、警員梁怡雅昨晚深夜巡邏經過苗栗市大千醫院急診室停車場時，眼尖發現李男在停車場四處張望行跡可疑，身旁正是失竊的機車，且李男頭上還帶著印有「米老鼠」圖案的安全帽，警方隨即攔查，經詢問李男坦承偷竊機車，因為沒有錢買交通工具，才會心生歹念行竊。
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