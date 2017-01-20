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和13歲少女嘿咻2次 賠36萬獲緩刑

2017-01-20  13:41

〔記者張文川／台北報導〕台北市22歲陳姓工人，去年9月在聊天軟體「beetalk」認識年僅13歲的國一女學生，竟將她約出帶去賓館開房間「嘿咻」，隔2週再次約出做愛；台北地院考量沒有前科的陳男年輕氣盛一時衝動犯案，甚具悔意，過程未違反少女意願，事後並賠償36萬達成和解，依2次妨害性自主罪行，判陳男2年有期徒刑，緩刑5年並交付保護管束。可上訴。

與未滿14歲女子性交罪，法定刑期為3年至7年，但合議庭認為此案「法重情輕（法條嚴重、案情輕微」，因此予以輕判2年並緩刑。

判決指出，陳男去年9月結識少女小潔（化名），同月27日、10月9日兩度帶她去不同賓館開房間，發生超友誼關係，少女家長事後追問得知，怒控陳男妨害性自主罪；法官審理時安排調解，雙方達成36萬元和解，陳男在宣判前也已匯款付清。

合議庭認定，陳男素行良好，年輕氣盛，思慮未周，一時衝動犯案，少女與家長已具狀表示不再追究，其犯案情節尚非不可憫怒，犯後態度良好，所以給予緩刑機會。

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標題：和13歲少女嘿咻2次 賠36萬獲緩刑


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