王世堅傳酒駕？原來只是單純車故障

2017-01-20 13:40

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市議員王世堅昨天深夜傳出酒駕，撞上北市和平東路中央分隔島，轄區北市警大安分局和平東路派出所據報到場，經酒測發現王世堅根本沒有飲酒，僅是單純汽車方向盤故障，結果跟上前關心的計程車司機起口角，引發風波。

警方說，昨晚11時許，王世堅駕車從北市金山南路右轉和平東路時，突然方向盤故障撞上中央方隔島，一輛計程車司機下車上前敲玻璃關心，卻爆發口角衝突。

不久，警方接獲報案直指有議員酒駕，馬上派員趕抵，當時警方沒有聞到酒味，將現場所有人請到派出所了解並酒測，酒測值零，發現僅是單純汽車故障，隨即讓王世堅離去。