曾偷車、偷筆電... 男星又涉賣仿冒鞋被起訴

2017-01-20 13:05

〔記者錢利忠／台北報導〕曾在當紅偶像劇《流星花園》飾演「青和」的藝人歐定興，去年上網代購一雙叫價2萬7000元的潮鞋，與網路買家約面交時，竟被買家識破涉賣假鞋，被依違反商標法送辦；台北地檢署向廠商查證，認定歐定興所賣鞋款為仿冒品，今天依違反商標法將他起訴。

去年10月13日，歐定興上網代購潮鞋，與買家談妥1雙2萬7000元的價格後，相約在超商內面交，卻被眼尖的買家發現是假貨，氣得報警提告。歐定興到案後喊冤，指鞋子的來源是上游批發商，不知道真假。

98年5月間，歐定興曾涉嫌使用萬能鑰匙，偷走停放在路邊的騎車，隔月歐定興落網承認偷車，獲檢方給予緩起訴，期限1年，須服義務勞務40小時、法治教育6小時；同年12月，他另涉偷走在夜店結識的克羅埃西亞籍女大生的筆電，99年8月被依竊盜罪判拘役30天，得易科罰金3萬元；此案也使他偷機車獲緩起訴的前案，被撤銷緩起訴，另被法院判拘役30天，得易科罰金3萬元。