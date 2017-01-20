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屁孩聚眾尋仇砍錯人 殺人未遂罪起訴

2017-01-20  13:26

〔記者謝君臨、陳薏云／台北報導〕爭風吃醋竟砍錯人！22歲男子林尚聰的朋友，疑與另名17歲曾姓少年朋友的女友搞曖昧，雙方在臉書互嗆後，去年11月16日晚間相約談判，林男撂來近20人持西瓜刀狠砍，造成曾、胡、張3人輕重傷，其中曾姓少年手臂被砍到只剩皮肉相連，但事後才發現砍錯人了；台北地檢署調查後，今依殺人未遂罪嫌起訴林男，其餘共犯部分仍偵辦中。

據悉，因現場監視器畫面清楚拍下林男等人行兇過程，庭訊時林男也不辯解，承認曾持刀砍人，但表示只有砍曾少，沒有砍胡、張2人，僅追趕恫嚇，但因同行友人指認林男也有砍其他人，檢察官認定林罪證確鑿，在羈押期滿前將他起訴。

去年11月16日晚間10時許，新北市新店區北宜路發生兇殺事件；檢警調查，曾少不滿林尚聰的朋友，與曾少朋友的女友互傳曖昧簡訊，雙方在臉書互嗆，曾少嗆：「沒什麼好說的了」、「忍一時，得寸進尺；退一步，變本加厲」後，與林男相約「拚輸贏」。

當晚林男找來近20人攜帶西瓜刀、磚塊及信號彈等物，騎車至北宜路，而後在檳榔攤前看見曾姓少年，卻誤以為前方要到烏來泡溫泉的7人也是曾男同夥，一下車不分青紅皂白就持刀追砍，造成曾、胡、張3人輕重傷，其中曾少不僅背部被砍出10公分刀傷，右手臂幾乎被砍斷，臉部及右耳也有多處刀傷，地上還殘留軟骨肉塊，他浴血負傷逃到百公尺外的檳榔攤求救。

檳榔攤老闆當時表示，案發前有近20名青少年到攤子買飲料，他還笑問：「那麼多人幹嘛？」不久遠處就傳來吼叫聲，隨後見曾少全身是血跑來，直呼：「我快死了，救我！」蹲在地上痛苦哀號。「我看那個少年的手只剩一塊皮連著，全身都是血，耳朵再一刀就要掉了！」他趕緊報警，救護車趕到時，曾少已昏迷，送醫急救後，轉入加護病房。

警方趕到後，逮捕林尚聰等11嫌，其中7人是少年，並在機車置物箱發現沾血的西瓜刀及信號彈等物，警詢後，依殺人未遂罪嫌將林男等4人移送北檢，7名少年則移送少年法庭；檢察官訊後認為林男涉犯殺人重罪，且有串證之虞，將他聲押禁見獲准。

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  • 少年滿臉是血，扶著幾乎被砍斷的右手，衝進檳榔攤求救。（資料照，記者陳薏云翻攝）

    少年滿臉是血，扶著幾乎被砍斷的右手，衝進檳榔攤求救。（資料照，記者陳薏云翻攝）

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標題：屁孩聚眾尋仇砍錯人 殺人未遂罪起訴


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