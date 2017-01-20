瘋狂追求女研究生 台大副教授不服處分提告敗訴
2017-01-20 13:00
〔記者楊國文／台北報導〕台灣大學王姓副教授，被在職碩士專班女研究生指控對她瘋狂追求，包括別的教授上課時，王男時常會坐在後排盯著她看、在師生群組中公開稱讚她「美若天仙」等做法，讓她痛苦不已，直接向校長楊伴池申訴遭王男性騷擾，台大調查後認定王男言行已構成性騒擾，做出王男在身心健康恢復前，暫停其開設必修課程的處分，王男不服提起行政訴訟，台北高等行政院認為台大的處分合法，今判王男敗訴。
103年10月間，台大在職碩士專班女研究生小如（化名）檢舉指稱，王姓副教授對她相關追求行為，讓她覺得不舒服，且不堪其擾，甚至已造成性騷擾，她強調，絕對不選王男的課，「如果必須選他（指王男）開設的必修課程才能畢業的話，我寧願不讀在職碩士專班」。
台大獲悉後，該校性別平等委員會（性平會）立即組成調查小組調查，訪談小如好友、同學等多位證人後，做出調查報告認定，王男利用授課副教授身分，和學生小如間有上下監督、教育關係，展開不正當的追求，已構成性騷擾，影響小如的人格尊嚴與學習機會，校方最後決議「本案行為人（指王男）身心健康恢復前，停止其開必修課程」。
王男不服，提起行政訴訟主張，性平會調查報告未查明小如是否確有「被性騷擾」的感受，即以相關證人證詞來認定他涉及性騷擾，並限制他的工作權和講學自由，顯然違法，應撤銷違法的行政處分。
台北高等行政院認為，依相關調查事證，足以認定王男對小如有性騷擾行為，已造成「冒犯性的學習環境」，以致侵犯或干擾她的人格尊嚴，台大做成暫停王男開設必修課程的處分合法，判他敗訴；可上訴。
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