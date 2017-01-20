女兒成績單融化心防 槍毒爸哽咽：以後會好好做人

2017-01-20 13:09

〔記者王捷／台南報導〕蔡姓男子疑似涉嫌販毒擁槍自重，去年11月因為涉嫌擔任詐騙集團車手頭，遭警方逮捕，但至今不願坦承犯案，目前還在羈押中；警方近日又查出新事證，19日晚間台南刑大專案小隊借提蔡男返家取槍，查獲一長一短改造手槍，恰巧蔡男的女兒第一天放寒假，他看到就讀國中的女兒，拿出全校前10名的成績單，心防瞬間潰解，當場淚流滿面，哽咽地說要配合警方辦案。

44歲的蔡男有毒品、槍砲前科，由於涉嫌販賣毒品，擔心遭到黑吃黑，因此隨身攜帶改造手槍，不過蔡男持槍相當高調，常常在友人面前刻意拿槍出來示威，展示自己的實力，因此也讓警方盯上。

去年11月蔡男因涉嫌擔任詐欺集團的車手頭，專門收購帳戶而被警方逮捕，不過送到地檢署時，蔡男堅持沒有犯詐欺罪，雖遭檢方申請羈押獲准，至今仍不願供出任何線索。

台南市刑大特別專案小組「警官隊」與「科技犯罪偵查隊」合作，由線報發現蔡男擁槍事證，19日申請搜索票後，會同刑大市警五、三分局，晚間將蔡男押回住處取槍，並順利取出一長一短的改造手槍，起先蔡男70多歲的老母親見到兒子返家，以為蔡男被釋放，但隨後發現蔡男擁槍，難過得腳軟站不住。

但蔡男仍不願配合，辯稱短槍是友人借放，他並不知情，長槍則是一位原住民朋友借放，平時是用來打山豬的，他不曉得這是違法，讓線索一度斷絕。

不過，19日是寒假第一天，蔡男的女兒見到父親返家，還不曉得父親涉重罪，拿著成績單給父親看。蔡男問女兒，是否成績很差才要給他看，但意外得知女兒是全校前10名時，蔡男突然流下眼淚，跟女兒說，以後他會好好做人。

訊後警方將蔡男依槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦，蔡男也承諾未來會盡力配合辦案，要早點出獄、戒毒，陪兒女成長。

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