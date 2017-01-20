慟！3歲男童尿床 慘遭獸父凌虐致死棄屍荒野5年

2017-01-20 12:11

〔記者林嘉東／基隆報導〕可惡獸父！

白姓男子5年前，不滿3歲大兒子尿床，竟將凌虐兒子致死後棄屍荒野，警方獲報尋獲白男兒子遺體，才揭發惡父獸性。基隆地檢署偵結，依傷害致死罪、遺棄遺體等罪起訴這名惡父。

起訴書指出，36歲白姓男子與石姓女子婚後，育有1子。白男婚後因案入獄服刑，經新北市社會局將白男的兒子安置在寄養家庭。出獄後，與妻子感情不睦分居，99年間，白遂帶著兒子與王姓女友同居。

100年6月某日晚10時許，白不滿兒子尿床，出拳毆打兒子腹部數下，再將兒子舉起，勒住兒子頸部，王女見狀勸阻，白仍將兒子重摔在地上。並命兒子起來原地踏步，邊踏步邊喊：「一、二、一，二」直到兒子踏到昏倒才罷手。王女見狀要求白將他兒子送醫反遭白毆打；直到隔天下午4點，白男才發現兒子已無呼吸心跳，竟將兒子以棉被包裹後，騎車載至基隆市一處偏僻產業道路棄屍。

直到3年前，新北市社會局發現白的兒子遲未上小學，通報警方報請檢察官追查，才知白的兒子遇害，棄屍在荒野。

檢方根據白男的供詞，去年8月指揮警方前往白棄屍兒子的地點尋找，果然尋獲白兒子的遺體，但已陳屍荒野5年多。

檢察官調查，白凌虐兒子時，見兒子倒地不起，有替兒子施以心肺復甦術，倘若要殺子，可以繼續毆打兒子，因此認定白無殺兒子動機，依傷害致死罪與遺棄屍體罪將他起訴。